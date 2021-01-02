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Мужчина в костюме Деда Мороза поджег автомобиль в Челябинске

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Грузовой автомобиль «Газель» сгорел в Челябинске в новогоднюю ночь, машина вспыхнула за 20 минут до боя курантов. Об этом в субботу, 2 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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По данным телеканала, владельцы авто подозревают, что транспортное средство могли намеренно сжечь. Потерпевшие посмотрели записи камер видеонаблюдения и заметили, что за некоторое время до того, как машина загорелась, к ней подходил мужчина в костюме Деда Мороза. Немного позднее предполагаемый поджигатель сел в автомобиль и уехал. «Газель» сгорела дотла, хотя хозяева пытались тушить ее. Теперь семья ищет очевидцев случившегося.

«Ищем очевидцев, кто проезжал 31 декабря в 23:24 по улице Салтыкова. Между домами 26 и 28 останавливался автомобиль, в который сел мужчина (в костюме Деда Мороза), который сжег «Газель». Прошу, кто ехал там, посмотрите, пожалуйста, записи своих регистраторов», — приводит слова дочери владельца «Газели» телеканал РЕН ТВ.

Правоохранители уже организовали проверку по факту произошедшего. Полицейские рассматривают версию поджога как приоритетную.

30 декабря 2020 года неизвестные подожгли авто главного редактора информационно-политического городского портала «Дзержинское время» Сергея Кулакова. По словам журналиста, поджог не стал для него откровением и, несмотря на происшествие, он не перестанет заниматься журналистикой. Кроме того, Кулаков поблагодарил пожарных за оперативные действия по ликвидации возгорания, так как в автомобиле находился баллон с 70 л сжиженного газа и последствия от взрыва, по его мнению, могли быть серьезными.

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