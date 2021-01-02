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Миллер назвал увеличившие закупку газа у «Газпрома» страны Европы

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Девять европейских государств нарастили закупку природного газа у «Газпрома». Об этом заявил в субботу, 2 января, глава российской компании Алексей Миллер.

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По его словам, вырос экспорт российского газа в Турцию, Бельгию, Данию и Грецию. При этом поставки «Газпрома» в Словакию и Нидерланды достигли исторических рекордов.

По словам Миллера, компания в 2020 году экспортировала в страны дальнего зарубежья 179,3 млрд куб. м газа, передает «РИА Новости».

Накануне «Газпром» подтвердил начало поставок газа в Сербию. Из России газ идет по дну моря по газопроводу «Турецкий поток», потом по территории Турции, далее из Болгарии поступает в Сербию. 1 января газ подали потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.

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