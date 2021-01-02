Море в глазах: умер народный артист России Владимир Коренев

Коренев родился в Севастополе в семье военного и в детстве часто переезжал. Он жил в украинском Измаиле, а затем в Таллине. Там будущий актер заинтересовался литературой и театром. Коренев присоединился к драматическому кружку, а после школы — в 1957 году — поступил в ГИТИС