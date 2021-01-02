Море в глазах: умер народный артист России Владимир Коренев
Море в глазах: умер народный артист России Владимир Коренев
2021-01-02 13:53:27
2021-01-02 13:53:27
2021-01-02 13:53:27
2021-01-02 13:53:27
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Сыгравший Ихтиандра актер скончался от коронавируса в 80 лет
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль в фильме «Человек-амфибия», умер от коронавируса. Перед смертью он лежал в красной зоне ковидного госпиталя, сказала его дочь Ирина Коренева. Актеру было 80 лет
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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Коренев родился в Севастополе в семье военного и в детстве часто переезжал. Он жил в украинском Измаиле, а затем в Таллине. Там будущий актер заинтересовался литературой и театром. Коренев присоединился к драматическому кружку, а после школы — в 1957 году — поступил в ГИТИС
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Фото: РИА Новости/Александр Лыскин
Когда режиссер «Человека-амфибии» Владимир Чеботарёв искал актера на главную роль, Коренев учился на последнем курсе института. Его заметил ассистент постановщика: нужен был человек, которого советские зрители еще не знают и «у которого в глазах море»
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Фото: Global Look Press
На съемках «Человека-амфибии» случались и опасные моменты. Команда максимально снижала риски, использовала манекены, но к якорю под водой Владимир Коренев был привязан по-настоящему. Актера страховали плавающие рядом аквалангисты с запасными баллонами
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Роль Ихтиандра стала звездной для Коренева. Фильм сразу вырвался в лидеры советского кинопроката 1962 года: он собрал у экранов 65 млн зрителей. В 22 года актер стал секс-символом страны
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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
За год до телевизионного триумфа Владимир присоединился к труппе Московского драматического театра имени Станиславского (Электротеатр «Станиславский»). Тогда им руководил Михаил Яншин, он же и пригласил его в команду. С тех пор Коренев был ведущим артистом труппы
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Фото: РИА Новости/Кинокомпания «Сагиттариус-Д»
Актер сыграл несколько десятков ролей в кино и театре. Его самые известные работы: «Дети Дон Кихота», «Освобождение», «Много шума из ничего», «Криминальный талант», «Свет далекой звезды», «Сыны Отечества» и другие
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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
Коренев также был худруком факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий. Он получил должность профессора и преподавал до 2015 года
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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
Актер пробовал себя и как режиссер: сначала со студентами, а затем он поставил спектакль «Опасные связи» на сцене Архангельского театра драмы имени Ломоносова. В 1998 году Кореневу присудили звание народного артиста России
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