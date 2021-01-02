Сценарист Олег Данилов умер на 72-м году жизни

Сценарист Олег Данилов скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщил 2 января режиссер Дмитрий Астрахан.

«Сегодня ушел из жизни мой близкий друг, большой художник, автор сценариев всех моих фильмов, драматург и сценарист Олег Данилов. Сложно принять и осознать эту потерю», — написал он в Instagram.

Режиссер рассказал телеканалу РЕН ТВ, что Данилов был болен COVID-19. Последние дни жизни сценарист провел в больнице в Минске.

«Там долго боролись с коронавирусом», — сказал Астрахан и добавил, что Данилов уже шел на поправку, его перевели в обычную палату, однако потом его состояние резко ухудшилось.

Причины смерти еще предстоит установить, заявил Астрахан.

Он отметил, что Данилов был выдающимся драматургом громадного таланта.

«Мы вели увлекательную творческую жизнь. 35 лет совместной работы — это, конечно, творческое счастье. Большое счастье было встретить Олега и вместе работать <...> видеть рядом с собой масштаб этого дарования», — рассказал Астрахан.

По его мнению, Данилов был «скромным в жизни и нескромным в искусстве, смелым, феерическим».

Олег Данилов родился в 1949 году. Он окончил экономический факультет Ленинградского кораблестроительного института.

Работал редактором киностудии «Голос» («Ленфильм»), заведующим литературной частью в Театре комедии им. Н.П. Акимова.

Написал несколько пьес, среди которых «Три пишем — два в уме», «Мы идем смотреть «Чапаева» и др.

Автор сценариев к фильмам «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна», «Подари мне лунный свет» и др.