Четыре человека стали жертвами ДТП под Ростовом

Четыре человека погибли, трое детей получили травмы в результате столкновения минивена и грузовика на трассе Волгоград–Каменск. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области.

«Тацинский район, в 04:15 на 249-м км а/д Волгоград–Каменск водитель, мужчина 1983 г.р., управляя автомобилем Hyundai Н1, по предварительным данным, двигаясь из Волгограда в направлении М-4 «Дон», допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении Renault Premium», — уточнили сотрудники правоохранительных органов.

По их данным, после столкновения в машине Hyundai погибли четыре человека: водитель, мужчина-пассажир и еще две женщиины-пассажирки. Находившиеся в машине дети — мальчик 2011 года рождения, две девочки 2012 и 2009 годов рождения — получили травмы. Их срочно доставили в ЦРБ Тацинского района.

Ранее в этот день сообщалось, что в Ярославской области при столкновении трех машин на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» погибли четыре человека.

В этот же день сообщалось об аварии в Удмуртии, в которой при столкновении Kia Rio и Toyota Land Cruiser погибли двое взрослых и ребенок. В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что травмы в автоаварии получили еще восемь человек, в том числе пятеро детей.