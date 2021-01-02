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Диетолог рассказала о позволяющей меньше пьянеть закуске

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Врач-диетолог Марина Макиша предложила закусывать алкоголь грибами, чтобы меньше пьянеть.

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По ее словам, содержащийся в грибах в большом количестве сорбент хитозан, как и другие сорбенты, позволяет снизить воздействие алкоголя на организм человека.

При этом съедать за день больше 300 г грибов не следует, так как хитозан состоит из нерастворимых пищевых волокон и может перегрузить пищеварительную систему.

В то же время она отметила, что дневной нормой грибов, употребляемых человеком в пищу, является 100–150 г, приводит ее слова 1 января Агентство городских новостей «Москва».

28 декабря директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов рассказал, чем лучше закусывать алкоголь, чтобы избежать похмелья. По словам специалиста, при употреблении алкогольных напитков следует помнить о соленой пище, которая позволит организму лучше справиться с алкоголем. Поэтому блюда русской кухни, такие как соленья, грибы, квашеная капуста, огурцы, селедка — это «лучшая закуска на свете».

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