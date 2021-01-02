Москву накрыл снег

В Москве выпал первый снег 2021 года. Осадки пришли в столичный регион в ночь на субботу. Из-за снегопада было задержано порядка 30 авиарейсов, сообщает телеканал «Известия». По данным синоптиков сегодня на улицах Москвы от -1 С° до +2 С°. За сутки может выпасть 10% месячной нормы осадков. Постепенное похолодание начнётся со следующей недели. На Рождество ожидается мороз до -10 С°.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.