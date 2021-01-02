Москву и Подмосковье засыпало снегом
Москву и Московскую область накрыл снегопад, соответствующее видео 2 января разместил телеканал РЕН ТВ.
Снегопад начался в этот день утром и продолжается до сих пор.
Из-за этого в аэропортах Москвы было задержано около 30 рейсов: 12 — в Домодедово, 10 — во Внуково, 4 — в Шереметьево.
Синоптики предупредили о том, что за сутки в столичном регионе выпадет около 10% месячной нормы осадков, передает «Говорит Москва».
Столичный департамент транспорта сообщал, что мокрый снег, дождь и гололедица сохранятся в городе до конца дня.
До этого, в преддверии Нового года, на столичный регион обрушился ледяной дождь, превративший улицы и дороги Москвы и области в катки. Первого января было задержано более 100 рейсов, 31 декабря — 159. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.