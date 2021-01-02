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Москву и Подмосковье засыпало снегом

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Москву и Московскую область накрыл снегопад, соответствующее видео 2 января разместил телеканал РЕН ТВ.

Снегопад начался в этот день утром и продолжается до сих пор.

Из-за этого в аэропортах Москвы было задержано около 30 рейсов: 12 — в Домодедово, 10 — во Внуково, 4 — в Шереметьево.

Синоптики предупредили о том, что за сутки в столичном регионе выпадет около 10% месячной нормы осадков, передает «Говорит Москва».

Столичный департамент транспорта сообщал, что мокрый снег, дождь и гололедица сохранятся в городе до конца дня.

До этого, в преддверии Нового года, на столичный регион обрушился ледяной дождь, превративший улицы и дороги Москвы и области в катки. Первого января было задержано более 100 рейсов, 31 декабря — 159. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

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