Четверо погибли в ДТП с тремя авто под Ярославлем

Четыре человека погибли в результате столкновения трех машин на автомобильной дороге М-8 «Холмогоры» в Ярославской области. Об этом в субботу, 2 января, сообщила руководитель региональной пресс-службы УМВД Марина Кокуева.

«Столкновение трех автомобилей BMW, «Лада Веста» и Mercedes произошло на федеральной трассе М-8 в Ярославской области. По предварительной информации, погибли четыре человека», — приводит слова Кокуевой ТАСС.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Подробности аварии выясняются.

Ранее в этот день один человек погиб, и еще семеро получили травмы в ДТП на территории Бурятии. Авария произошла на федеральной трассе А-340 в Селенгинском районе республики. Пострадавшие доставлены в Гусиноозерскую центральную районную больницу.

В этот же день сообщалось об аварии в Удмуртии, в которой при столкновении Kia Rio и Toyota Land Cruiser погибли двое взрослых и ребенок. В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что травмы в автоаварии получили еще восемь человек, в том числе пятеро детей.