В ночь на 3 января метеорный поток Квадрантиды достигнет пика

Россияне смогут наблюдать в небе до 120 ярких «падающих звезд», сообщает телеканал «Известия». Квадрантиды — сравнительно медленные метеоры. Поэтому, сгорая в атмосфере, частички астероида оставляют белые треки. Астрономы советуют наблюдать поток в предрассветные часы. Помешать любоваться явлением может полная луна. 6 января небесное светило уменьшится, открыв звездное небо. Поток Квадрантиды будет идти до 12 января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.