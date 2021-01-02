Мужчину достали из Москвы-реки после попытки суицида

В Москве мужчину спасли из реки в районе Большого Каменного после попытки суицида. Об этом в субботу, 2 января, сообщает источник «Известий» в правоохранительных органах.

После того, как сотрудники регионального главка МЧС достали из воды 34-летнего Илью К., его доставили в НИИ им. Н.В. Склифосовского. Врачи поставили ему предварительный диагноз переохлаждение и утопление в пресной воде.

В настоящий момент мужчина находится в отделении экстренной реанимации. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По данному факту правоохранители проводят проверку.

17 декабря мужчина облил себя бензином и пригрозил покончить с собой в квартире на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы. Также сообщалось, что он попытался устроить пожар в квартире. В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели узнали о ситуации от ребенка, который позвонил в МЧС и заявил, что его отец угрожает совершить суицид. Сотрудники соцзащиты выразили готовность оказать необходимую помощь семье мужчины.