Прямой эфир
Общество
Василий Лановой и его жена Ирина Купченко заболели COVID-19
Общество
26 301 новый случай коронавируса зарегистрировали в России за сутки
Происшествия
В Чите женщина насмерть разбилась во время катания на «ватрушке»
Мир
Украинская компания «Биолек» подала документы на регистрацию «Спутника V»
Происшествия
Три ребенка погибли при пожаре в квартире в Великом Новгороде
Общество
В Москве мокрый снег и гололед сохранятся до вечера субботы
Происшествия
Девушка-подросток с коронавирусом сбежала из больницы в Москве

Мужчину достали из Москвы-реки после попытки суицида

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве мужчину спасли из реки в районе Большого Каменного после попытки суицида. Об этом в субботу, 2 января, сообщает источник «Известий» в правоохранительных органах.

После того, как сотрудники регионального главка МЧС достали из воды 34-летнего Илью К., его доставили в НИИ им. Н.В. Склифосовского. Врачи поставили ему предварительный диагноз переохлаждение и утопление в пресной воде.

В настоящий момент мужчина находится в отделении экстренной реанимации. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. По данному факту правоохранители проводят проверку.

17 декабря мужчина облил себя бензином и пригрозил покончить с собой в квартире на улице Проходчиков на северо-востоке Москвы. Также сообщалось, что он попытался устроить пожар в квартире. В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели узнали о ситуации от ребенка, который позвонил в МЧС и заявил, что его отец угрожает совершить суицид. Сотрудники соцзащиты выразили готовность оказать необходимую помощь семье мужчины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020