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В Афганистане боевики угнали автобус с пассажирами

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В Афганистане боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан» угнали автобус с пассажирами. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило в субботу, 2 января, агентство Xinhua.

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Уточняется, что инцидент произошел в провинции Герат, расположенной на западе страны.

«Группа вооруженных боевиков захватила пассажирский автобус с десятками людей в районе Чилдохтаран на шоссе Герат–Тургунди около 7:00 (по местному времени) и угнала его в неизвестном направлении», — сказал чиновник Мохаммад Омарзай.

Он возложил ответственность за произошедшее на талибов.

По словам чиновника, полиция начала операцию по освобождению заложников.

Заявлений от талибов пока не поступало.

Ранее, в ноябре, между талибами и представителями афганского руководства в Катаре прошли переговоры, целью которых является урегулирование многолетнего вооруженного конфликта.

По словам глава Госдепартамента США Майка Помпео, стороны «добились прогресса» в вопросе прекращения огня.

В феврале Соединенные Штаты и запрещенное в РФ движение «Талибан» в Дохе подписали мирное соглашение, согласно которому американская сторона должна была сократить численность войск в Афганистане и продолжить вывод своего военного контингента и сил НАТО в течение 14 месяцев.

Движение «Талибан» сформировалось в Пакистане в 1992 году. Оно провозгласило своей целью создание «истинно исламского» государства и было направлено против афганского правительства. В начале 1995 года значительные силы радикального исламского движения вторглись с территории Пакистана в Афганистан. Они установили на большей части страны свою власть. В 2001 году режим талибов в Афганистане был ликвидирован силами войск международной коалиции. Остатки отрядов движения продолжили вести вооруженную борьбу против правительства. После вывода большей части международных коалиционных сил в стране деятельность «Талибана» активизировалась.

Москва в качестве посредника неоднократно пыталась договориться о мирных переговорах между талибами и Кабулом. Обстановка в стране остается напряженной.

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