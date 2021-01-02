Иностранцы встречают новый год в ледяной воде

Десятки итальянцев в первый день нового года спрыгнули с моста Кавур. Купаться в ледяной реке — традиция, которой почти 60 лет, передает телеканал «Известия». Считается, что каждый, кто окунулся в Тибр 1 января, будет счастлив весь год. В Нью-Йорке в первый день года принято купаться на Кони-Айленде. Массовые заплывы в Атлантический океане устраивает клуб «Полярный медведь». Обычно традиция собирает на пляже тысячи человек. Однако в этом году фестиваль отменили из-за коронавируса.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.