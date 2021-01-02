Украинская компания «Биолек» подала документы на регистрацию «Спутника V»

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для ее производства на территории страны и вакцинации граждан. Об этом 2 января сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«30 декабря 2020 года харьковская компания «Биолек», являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в Министерство здравоохранения Украины и Государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата — вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», — приводит слова Медведчука портал «112.ua».

В сообщении также уточняется, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины.

Медведчук напомнил, что клинические исследования первой в мире вакцины, зарегистрированной в России еще в августе 2020 года, были проведены на десятках тысяч добровольцев и подтвердили ее безопасность и эффективность более 95%.

Кроме того, подтвержден тот факт, что она может использоваться и для лиц старше 60 лет. Применение данной вакцины уже одобрено в Сербии, Аргентине и Беларуси. «Спутник V» готовятся производить в Южной Корее, Китае, Индии, Бразилии и Казахстане. Заявки на приобретение этой вакцины подали более 50 стран мира.

По словам Медведчука, отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса — «чумы XXI века».

Также Медведчук отметил, что передача из России клеточной линии для производства вакцины может быть осуществлена за две недели, а наладить ее производство получится в срок от 3 до 6 месяцев.

Ранее, 31 декабря, украинцы разместили на сайте президента Владимира Зеленского петицию с требованием обеспечить их российской вакциной «Спутник V» от коронавируса и возможностью ею воспользоваться. Авторы документа потребовали проведения бесплатной вакцинации с учетом того, что в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории.

Днем ранее пресс-служба офиса Зеленского заявила, что киевские власти заключили контракт о поставке 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech.

18 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев ведет переговоры со всеми мировыми производителями вакцины от COVID-19, кроме российских.