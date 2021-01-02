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26 301 новый случай коронавируса зарегистрировали в России за сутки

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26 301 новый случай коронавируса зафиксировали в России за минувшие сутки. Об этом 2 января заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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«За последние сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 447 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 18 897 человек», — также говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (5452), Санкт-Петербурге (3742) и Подмосковье (1564).

Всего с начала пандемии в России было выявлено 3 212 637 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 58 002 летальных исхода, выздоровели 2 599 035 человек.

Ранее, 31 декабря, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин рассказал, что гражданам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, всё равно нужно использовать индивидуальные средства защиты, в частности носить медицинскую маску.

Эксперт указал, что носить маску надо, даже несмотря на то что пациент прошел второй этап вакцинации и у него выработались антитела.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря.

Первую в России и мире вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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