Прививочные пункты в Москве и Петербурге будут работать все каникулы

В Москве и Петербурге открылись прививочные пункты. Препарат в каникулы получат граждане из групп риска, сообщает телеканал «Известия». Прививку могут сделать студенты городских колледжей и вузов старше 18 лет при предъявлении студенческого билета, люди с хроническими болезнями и лица старше 60 лет. Пункты будут работать все каникулы, до 10 января. В Петербурге пациентов примут во все дни, кроме 7-го числа.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.