В парках Москвы будут закрыты кафе и рестораны на время каникул

Кафе и рестораны в парках Москвы на каникулах будут закрыты. Катки функционируют в обычном режиме, сообщает телеканал «Известия». Правда, на лед необходимо записаться онлайн. Власти хотят избежать очередей в раздевалках и пунктах проката. Также в 26 парках Москвы доступны 64 лыжных маршрута для прогулок.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.