На Украине за сутки выявили в два раза меньше случаев COVID-19 в сравнении с 31 декабря

На Украине за минувшие сутки зафиксировали почти вдвое меньше новых случаев коронавируса, чем в канун Нового года, сообщил 2 января министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По состоянию на утро 2 января, в стране зафиксировано 5038 новых случаев заболевания COVID-19.

«В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработник. Также за прошедшие сутки выздоровело — 2606 человек; летальных случаев — 51», — написал Степанов на своей странице в Facebook.

Больше всего заболевших выявлено в Львовской (434), Киевской (407), Николаевской (391) и Житомирской областях (378). В Киеве зафиксировано 293 новых случая.

По информации системы мониторинга распространения коронавируса на 1 января, было выявлено 9432 новых случая, днем ранее — 9699 случаев.

Общее количество заболевших с начала пандемии составило 1 069 517 человек, 18 731 человек умерли от COVID-19, выздоровели — 722 615.

Ранее, 31 декабря, на Украине были выявлены пять случаев коронавирусной инфекции, которые входят в глобальную генетическую линию В родом из Китая.

Днем ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что киевские власти рассчитывают получить первую партию китайской вакцины от коронавирусной инфекции уже в феврале. О заключении контракта с китайской компанией Sinovac Biotech на поставку препарата в Украину стало известно ранее в этот же день.