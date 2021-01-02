Проезд в общественном транспорте подорожал на 2 рубля

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте. Со 2 января разовая поездка по карте «Тройка» стоит 42 рубля, вместо 40, сообщает телеканал «Известия». Больше стоят теперь и самые популярные у москвичей проездные. Карта на 30 дней подорожала с 2170 до 2245 рублей. А билет на 60 поездок поднялся с 1970 до 2070 рублей. При этом цены на безлимитные проездные на 90 и 365 дней не изменились.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.