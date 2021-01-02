Иностранный язык намерены выучить 20% россиян в 2021 году

20% россиян намерены выучить в 2021 году иностранный язык — опрос провёл популярный сервис для поиска работы. Среди тех, кто младше 28 лет, такую цель поставил каждый третий гражданин, сообщает телеканал «Известия». Получить новые знания больше стремятся женщины. Желание изучить язык связано с объёмом доходов. Чем выше зарплата, тем больше россияне готовы к обучению.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.