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Вандалы исписали гараж Нэнси Пелоси и подбросили к нему голову свиньи

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Дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в американском Сан-Франциско атаковали неизвестные вандалы. Об этом сообщает издание TMZ в субботу, 2 января.

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Отмечается, что звонок в полицию о вандализме в доме Пелоси поступил в три часа ночи. Злоумышленники нанесли на ворота ее гаража надписи, среди которых была фраза «Мы хотим всё», а также подбросили к зданию голову свиньи. Кроме того, на площадке перед гаражом политика всё было залито кровью, вероятно, бутафорской.

Издание предполагает, что атака на дом Пелоси связана с отказом сената принимать утвержденный палатой представителей конгресса законопроект об увеличении прямых выплат налогоплательщикам с $600 до $2 тыс. в рамках мер стимулирования национальной экономики.

Выплаты в размере $600 были предусмотрены проектом бюджета на 2021 финансовый год, который начался 1 октября. 28 декабря действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета. Он включает пакет экономической помощи в размере $900 млрд.

В этот же день палата представителей конгресса США проголосовала за инициативу об увеличении прямых выплат гражданам страны с $600 до $2 тыс., однако сенат отказался принимать соответствующий законопроект.

Это решение сената возмутило Трампа. Он назвал его неумным и нечестным по отношению к американцам.

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