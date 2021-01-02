США просит отложить суд по делу о смерти Джорджа Флойда

Власти США просят отложить суд по делу о смерти Джорджа Флойда. Прокуратура Миннесоты просит переноса с марта на июнь, передает телеканал «Известия». В качестве аргумента указывается, что летом больше людей будут привиты от коронавируса. Ведь дело может обернуться массовыми акциями протеста. Афроамериканец Джордж Флойд погиб в мае 2020 года, при жёстком задержании полицией. Сотрудник применил к мужчине удушающий приём. Гибель Флойда вызвала резонанс по всей территории США, включая Вашингтон и Нью-Йорк. Более 40 городов захлестнула волна беспорядков. Усмирять протестующих полиции помогала Нацгвардия США.

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