Менеджер Нурмагомедова допустил возобновление карьеры бойца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру в спорте ради боя с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером. Такую возможность допустил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз, пишет TMZ.

«Честно говоря, я думаю, что если Жорж Сен-Пьер всерьез собирается возобновить карьеру, то это могло бы поднять Хабиба», — приводит издание слова Абдель-Азиза в пятницу, 1 января.

Он добавил, что в скором времени Нурмагомедов и президент UFC Дана Уайт могут встретиться за обедом в американском Лас-Вегасе и обсудить боевое будущее россиянина.

28 декабря сам спортсмен рассказал, что UFC предложили ему возобновить карьеру. Нурмагомедов отметил, что UFC некого ему предложить, так как он побеждал «половину из топ-10». При этом спортсмен уточнил, что скоро встретится с главой чемпионата, чтобы обсудить этот вопрос. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы существовала вероятность его возвращения.

В 2020 году Нурмагомедов провел один поединок — 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), выступив на турнире UFC 254. Он досрочно победил Джастина Гэтжи. Сразу после поединка россиянин объявил о завершении карьеры.

После этого он впервые возглавил рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Всего он провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения.