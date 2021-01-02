Семь человек пострадали и один погиб в ДТП в Бурятии, сообщили 1 января в Главном управление МЧС России по Бурятии.

Авария произошла на федеральной трассе А-340 в Селенгинском районе республики.

«В районе населенного пункта Средний Убукун Селенгинского района произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. <...> По оперативным данным, в результате ДТП пострадали семь человек, из них один погиб», — говорится в сообщении.

Сотрудникам пожарно-спасательной части № 40 совместно со спасателями Бурятской республиканской поисково-спасательной службы ПСО № 3 пришлось извлекать пассажиров из поврежденных автомобилей.

Пострадавшие доставлены в Гусиноозерскую центральную районную больницу.

Ранее 2 января сообщалось об аварии в Удмуртии, где при столкновении машин погибли двое взрослых и ребенок. В пресс-службе МВД по Удмуртии сообщили, что травмы в автоаварии получили еще восемь человек, в том числе пятеро детей.