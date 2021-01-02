В Японии птичий грипп распространился на 14 префектур

Вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в японской префектуре Гифу в центральной части страны. Об этом в субботу, 2 января, сообщает агентство Kyodo.

Очаг заражения был выявлен на птицеферме в городе Минокамо. Таким образом, префектура Гифу стала 14-й из 47, где в этом году обнаружили вспышку птичьего гриппа.

Руководство Гифу открыло заседание штаба по борьбе с заражением, в рамках эпидемиологических мер рассматривается вариант ликвидации расположенных в Минокамо кур.

Волна инфекций на японских птицефермах вызвала самую серьезную вспышку в стране за более чем четыре года. По заявлению министерства, вероятность заражения людей птичьим гриппом в результате употребления в пищу птицы или яиц исключена.

Вспышка птичьего гриппа началась в ноябре в префектуре Кагава на острове Сикоку, который примыкает к острову Кюсю.

По всей стране уже забито более 3,8 млн кур.