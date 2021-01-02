Южная Корея продлила действие строгих антивирусных мер в Сеуле

Правительство Южной Кореи продлило до 17 января действие специальных мер, направленных на борьбу с коронавирусом в Сеуле и ближайших к столице районов провинции Кёнгидо и города Инчхон и усилило уровень социального дистанцирования во всех регионах страны. Об этом сообщил в субботу, 2 января, Центральный штаб по борьбе с катастрофами и обеспечению безопасности.

«Правительство продлило действие особых мер, ключевых для борьбы с вирусом, а также действие уровня 2.5 социального дистанцирования в столичном регионе и уровня 2 во всех остальных регионах с 4 до 17 января», — цитирует «РИА Новости» заместителя главы штаба Квон Док Чхоля.

Последнее время ежедневный прирост заболевающих в стране держится на уровне 900-1000 человек в день. В декабре в Сеуле был введен повышенный уровень дистанцирования и запрет на собрания пяти и более человек.

Теперь эти и другие меры продолжат действовать до 17 января, а запрет на собрания распространится на территорию всей страны. При этом корейские власти просят жителей вообще воздержаться от каких-либо встреч, напоминая, что и собрание четырех не обязательно будет безопасным.

По-прежнему, останутся закрытыми клубы, бары, караоке, поля для гольфа, общественные учреждения, такие как библиотеки, театры, галереи. Отели и курорты могут быть заполнены только на две трети, горнолыжные курорты — на одну треть. Вся религиозная деятельность должна вестись онлайн. Разрешат работу курсов дополнительного образования, но при участии максимум девяти учеников. Разрешат работу курсов дополнительного образования, но при участии максимум девяти учеников.

Также на две недели продлят деятельность временных пунктов тестирования на коронавирус. Постояльцев домов престарелых будут тестировать каждую неделю. Для предотвращения распространения «британского штамма» COVID-19 все иностранцы на въезде в страну будут обязаны предоставить результат ПЦР-теста, а после 14-дневного карантина пройти еще один тест.

25 декабря стало известно, что визит делегации Государственной думы в Южную Корею, который планировался в конце декабря, перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в республике.