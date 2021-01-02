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В Чите задержали подозреваемого в покушении на убийство ребенка мужчину

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Следователи Забайкальского края возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который подозревается в покушении на жизнь четырехлетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в субботу, 2 января.

По информации следователей, 28 декабря подозреваемый избил мальчика за провинность, а затем запер в неотапливаемом гараже. Мальчик провел в нем несколько часов, при этом он был одет только в трико, футболку и был без обуви.

У мальчика было диагностировано обморожение ног и рук, его госпитализировали. В правоохранительные органы обратилась мать мальчика, которой стало известно о произошедшем. Подозреваемый задержан на 48 часов, его допросили.

1 января сообщалось, что в Краснодаре девочка была травмирована мужчиной, который бросил в нее бутылку с водой. Бутылка попала девочке в голову — ребенок упал на асфальт и потерял сознание.

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