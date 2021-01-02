Губернатор Токио намерена призвать кабмин ввести в стране режим ЧС

Власти токийской префектуры собираются призвать правительство Японии ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за повышения темпов распространения в стране COVID-19. Об этом в субботу, 2 января, сообщает газета Nikkei со ссылкой на источники.

По информации издания, столичный губернатор Юрико Коикэ планирует в субботу озвучить соответствующее предложение на встрече с министром по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимурой.

31 декабря Нисимура сообщил что кабмин Японии может объявить режим ЧС, если стремительный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией не удастся взять под контроль.

Ситуация с COVID-19 в Японии стала ухудшаться с начала ноября, а в декабре рекорды суточного прироста и летальности регулярно обновлялись.

По данным портала Worldometer на 2 января, в Японии зафиксировано более 234,4 тыс. случаев коронавируса. С начала пандемии скончалось 3 460 пациентов с выявленным COVID-19, выздоровело около 193,7 человек.