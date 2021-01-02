В Гондурасе во время празднования Нового года были убиты 18 человек

Не менее 18 человек были убиты во время празднования Нового года в Гондурасе. Об этом со ссылкой на представителя Национальной полиции страны сообщило агентство Xinhua в субботу, 2 января.

Отмечается, что этот показатель оказался ниже по сравнению с 2019 годом, тогда было совершено 24 убийства.

Также сообщается, что в 2020 году уровень инцидентов с применением насилия снизился до 3482 случаев за прошедший 2020 год. В 2019 году отмечалось 4082 подобных случая.