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Жители России начнут получать уведомления о размере будущей пенсии

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Граждане России старше 45 лет с 2021 года начнут получать уведомления о размере будущей пенсии. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в пресс-службе Минтруда.

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В ведомстве отметили, что к этому возрасту у большинства работающих россиян уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет прогнозировать уровень выплат в старости, пишет «Российская газета».

Как уточнили в Минтруде, уведомления будут автоматически приходить через портал gosuslugi.ru раз в три года. В них будет содержаться информация о полученных отчислениях, указан размер пенсии по старости, условия и срок ее получения.

По словам заместителя главы Минтруда Андрея Пудова, уведомления помогут людям лучше понять свои перспективы по размеру пенсии.

С 1 января в России вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии россиян. Правила будут действовать до конца 2023 года.

Заморозка накопительной части пенсии началась с 2014 года. Тогда отчисления для накопительной части пенсии в размере 6% от зарплаты россияне стали направлять на страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

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