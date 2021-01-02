Мадуро заявил о поиске оппозицией лоббистов в администрации Байдена

Венесуэльские оппозиционеры ищут лоббистов в Соединенных Штатах, которые будут продвигать их интересы в администрации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом в пятницу, 1 января, в эфире телеканала Venezolana de Television заявил президент республики Николас Мадуро.

«В США много лобби. Леопольдо Лопес (оппозиционер) нанимает в Вашингтоне две компании, близкие к Демократической партии, чтобы они теперь могли начать лоббировать экстремистов Венесуэлы при новом правительстве Байдена.

При этом глава государства выразил надежду, что с уходом президента США Дональда Трампа закончится «пагубная и экстремистская политика» в отношении республики и диалог с Байденом и США будет восстановлен на основе конструктивной повестки дня.

«Надеюсь, изменения в США пойдут на благо человечества и Венесуэлы», — сказал Мадуро.

30 декабря власти США расширили список санкций по Венесуэле. В него внесли судью, прокурора и должностных лиц правительства Боливарианской республики, которые председательствовали на судебном процессе в ноябре 2020 года и вынесли приговоры шести гражданам США.

Отношения между Венесуэлой и США остаются напряженными. Это связано с тем, что в январе 2019 года на фоне протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя главой государства. США признали его легитимным, а против республики и ряда политиков ввели односторонние санкции.