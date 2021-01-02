Каспийская флотилия готовится к учениям с боевыми стрельбами

Прием специальных курсовых задач в рамках подготовки кораблей к походу проведен в пункте базирования кораблей Каспийской флотилии. Об этом в субботу, 2 января, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Отмечается, что успешно сдали курсовые задачи экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала», «Волгодонск» и «Астрахань», а также рейдовых и базовых тральщиков.

В пресс-службе добавили, что к концу января отработку и сдачу курсовых задач завершат экипажи всех кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии.

Следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений станет выход в Каспийское море с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

В конце декабря «Известия» писали, что Каспийская флотилия впервые за постсоветское время получит собственную авиацию, до конца 2021 года ее пополнят вертолетами Ми-8 и Ка-27. В дальнейшем флотилию пополнят самолеты-амфибии Бе-200.