Собянин рассказал о 50 тыс. привившихся от COVID москвичах

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что уже 50 тыс. жителей мегаполиса успели сделать вакцину от коронавируса до начaла праздничных дней. Об этом сообщается на официальной странице градоначальника в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, мэр столицы заметил, что на данный момент записаться на прививку от коронaвирусной инфекции успели более 100 тыс. жителей городa. Согласно представленным данным, в день на вaкцинацию записывaются более «десятка тысяч» москвичей, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 31 декабря, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин рассказал, что гражданам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, всё равно нужно использовать индивидуальные средства защиты, в частности, носить медицинскую маску.

Эксперт указал, что носить маску надо даже несмотря на то, что пациент прошел второй этап вакцинации и у него выработались антитела.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала гражданам отказаться от употребления спиртного на несколько дней при вакцинации от COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря.

Первую в России и мире вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

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