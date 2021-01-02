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Собянин рассказал о 50 тыс. привившихся от COVID москвичах

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что уже 50 тыс. жителей мегаполиса успели сделать вакцину от коронавируса до начaла праздничных дней. Об этом сообщается на официальной странице градоначальника в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, мэр столицы заметил, что на данный момент записаться на прививку от коронaвирусной инфекции успели более 100 тыс. жителей городa. Согласно представленным данным, в день на вaкцинацию записывaются более «десятка тысяч» москвичей, пишет «Федеральное агентство новостей».

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Ранее, 31 декабря, проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин рассказал, что гражданам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции, всё равно нужно использовать индивидуальные средства защиты, в частности, носить медицинскую маску.

Эксперт указал, что носить маску надо даже несмотря на то, что пациент прошел второй этап вакцинации и у него выработались антитела.

30 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова рекомендовала гражданам отказаться от употребления спиртного на несколько дней при вакцинации от COVID-19.

Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России 15 декабря, а в Москве — 5 декабря.

Первую в России и мире вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную Центром имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев COVID-19 эффективность составила 100%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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