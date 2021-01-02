Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в субботу, 2 января, в Дагестане. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, природное событие произошло в 04:05 по мск. Эпицентр подземных толчков располагался в 21 км от Дербента и в 12 км от Дагестанских Огней, передает «Интерфакс».

Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км. Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

29 декабря землетрясение магнитудой 6,3 произошло на территории Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны — Загреба. Очаг залегал на глубине 10 км. В результате погибли не менее семи человек. Порядка 90% населения хорватского города Глина остались без жилья.