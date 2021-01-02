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Суд в США отклонил иск требовавшего пересмотреть итоги выборов конгрессмена

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Суд американского штата Техас в пятницу, 31 декабря, отклонил иск конгрессмена-республиканца Луи Гомерта и его однопартийцев, которые пытались заставить вице-президента Майкла Пенса пересмотреть результаты президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джо Байден. Об этом говорится в постановлении судьи Джереми Кернодла.

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Отмечается, что причиной отклонения иска стало отсутствие «предметной юрисдикции». Однако у истца сохранилось право «предъявлять в дальнейшем иск по тому же основанию», передает ТАСС.

Ранее четверг, 31 декабря, Пенс просил суд отклонить данный иск.

Отмечается, что в иске содержится просьба к суду предоставить Пенсу право 6 января отменить результаты президентских выборов в колеблющихся штатах, таких как Аризона, и обязать Конгресс засчитать выборщиков-республиканцев, которые во время альтернативного, непризнанного голосования выступили за Трампа вместо тех, кто высказался за Байдена во время официального подсчета голосов. Иными словами, истцы пытаются через суд расширить полномочия вице-президента таким образом, чтобы он смог отменить победу Байдена на выборах.

1 января сообщалось, что попытку оспорить результаты голосования выборщиков может предпринять группа законодателей-республиканцев при утверждении итогов выборов президента в конгрессе.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Нынешний хозяин Белого дома убежден, что выборы прошли с многочисленными нарушениями и фальсификациями в пользу демократов. Попытки Трампа подать судебные иски, чтобы голосование выборщиков было заблокировано, завершились провалом.

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