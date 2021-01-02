Прямой эфир
Армия
Российскую группировку на Дальнем Востоке усилили истребителями Су-35
Мир
Число случаев COVID-19 в США превысило 20 млн
Наука
РФ планирует около 30 космических пусков в 2021 году по невоенным программам
Общество
Движение по двум закрытым из-за метели участкам автодорог на Сахалине возобновилось
Мир
Трамп посетовал на слишком медленную вакцинацию от коронавируса в ряде штатов
Интернет
Пользователи WhatsApp сделали более 1,4 млрд звонков в канун Нового года
Мир
Боевики совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Трамп посетовал на слишком медленную вакцинацию от коронавируса в ряде штатов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что в некоторых американских штатах вакцинация от коронавирусной инфекции проводится крайне медленно. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в пятницу, 1 января.

По его словам, несмотря на крупномасштабное распределение вакцин федеральным правительством «некоторые штаты очень медленно прививают получателей».

«Они сделают это!» — подчеркнул Трамп.

Ранее, 31 декабря, Трамп заявил, что власти США в начале 2021 года обеспечат все население страны вакциной от коронавируса, после чего начнут массовые поставки вакцины в другие страны.

Избранный президент США Джо Байден во время своего выступления в Делавэре, во вторник, 29 декабря, также заявил, что вакцинация от COVID-19 в США идет слишком медленно и улучшение обстановки с коронавирусной инфекцией может не быть до марта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020