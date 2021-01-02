Трамп посетовал на слишком медленную вакцинацию от коронавируса в ряде штатов

Президент США Дональд Трамп заявил, что в некоторых американских штатах вакцинация от коронавирусной инфекции проводится крайне медленно. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter в пятницу, 1 января.

По его словам, несмотря на крупномасштабное распределение вакцин федеральным правительством «некоторые штаты очень медленно прививают получателей».

«Они сделают это!» — подчеркнул Трамп.

Ранее, 31 декабря, Трамп заявил, что власти США в начале 2021 года обеспечат все население страны вакциной от коронавируса, после чего начнут массовые поставки вакцины в другие страны.

Избранный президент США Джо Байден во время своего выступления в Делавэре, во вторник, 29 декабря, также заявил, что вакцинация от COVID-19 в США идет слишком медленно и улучшение обстановки с коронавирусной инфекцией может не быть до марта.