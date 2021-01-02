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«Газпром» начал поставлять газ в Сербию по «Турецкому потоку»

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«Газпром» объявил о начале поставок российского газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину через территории Турции и Болгарии. Об этом сообщили на сайте компании в пятницу, 1 января.

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Отмечается, что поставки стали возможны благодаря расширению и вводу новых газотранспортных мощностей компаниями «Булгартрансгаз» ЕАД на территории Болгарии и GASTRANS d.o.o. Novi Sad на территории Сербии.

Председатель правления и зампредседателя совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер назвал «Турецкий поток» не только надежным, но и эффективным и современным газопроводом. На сегодняшний день через этот трубопровод получают российский газ шесть стран, в том числе Болгария, Греция, Северная Македония и Румыния.

В свою очередь спикер парламента Сербии и бывший глава МИД страны Ивица Дачич отметил, что «многие оказывали давление» на Белград, требуя отказа от покупок российского газа. Политик подчеркнул, что нет политических причин для приобретения более дорогого сжиженного газа в ущерб гражданам и экономике. Он напомнил, что, когда у Украины были проблемы с газом, Сербия получала его намного меньше, поскольку это было единственным направлением, откуда страна получала это топливо, передает «РИА Новости».

Ранее пятницу президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из «Турецкого потока» в соединительный «Балканский поток» из Болгарии в Венгрию. Через участок газопровода, протяженностью 474 км, будут ежесуточно проходить 6 млн куб. м газа.

В церемонии запуска газа по «Балканскому потоку» принял участие российской посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

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