Pfizer и BioNTech решили ускорить предложение вакцины добровольцам с плацебо

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech намерены предложить свою вакцину от коронавируса добровольцам, получившим плацебо, раньше запланированного. Об этом сообщило профильное издание Stat.

Как пишет издание, компании намерены начать предлагать вакцину добровольцам, которые прошли клинические испытания и получили плацебо, к 1 марта. Отмечается, что это раньше запланированного срока на несколько месяцев.

31 декабря сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, в список препаратов для экстренного использования.

В начале декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рассказало о смерти шести человек в ходе исследований вакцины от Pfizer и BioNTech.