Движение по двум закрытым из-за метели участкам автодорог на Сахалине возобновилось

Участки автомобильных дорог Холмск - Невельск и Невельск - Огоньки на Сахалине, движение по которым 1 января было запрещено из-за метели, вновь открылись для автомобилистов в субботу, 2 января. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

Отмечается, что пока остается закрытой автодорога Невельск – Шебунино. МЧС рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанном направлении и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий.

По прогнозам синоптиков, 2 января на Сахалине установится температура до плюс 2 градусов, ветер до 11 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Ранее в МЧС предупредили, что жителей 11 районов Курил и Сахалина ожидает метель.