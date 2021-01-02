Трапеза дальневосточного леопарда в пещере попала на видео

В распоряжении ученых национального парка Приморья «Земля леопарда» оказалось уникальное видео, где редкий дальневосточный леопард поедает свою добычу. Об этом сообщается на сайте нацпарка.

На кадрах видно, как животное ест оленя в пещере. Порой хищник выглядывает из своего убежища, реагируя на различные звуки, после чего вновь возвращается к трапезе.

«Добыть такие кадры — большая удача для исследователей, позволяющая узнать дополнительную информацию о поведении пятнистых хищников», — рассказал начальник отдела по связям с общественностью учреждения Иван Раков.

Удалось идентифицировать запечатленную на видео особь по индивидуальному узору пятен на шкуре – это молодая самка под номером Leo 117F.

Заснять трапезу леопарда в пещере удается крайне редко. Обычно эти краснокнижные животные используют гроты, как места отдыха, в которых можно спрятаться от зноя или ненастной погоды.

Дальневосточный леопард — редчайший подвид леопарда. В начале XXI века в дикой природе оставалось всего около 35 хищников, однако благодаря работе «Земли леопарда» эта цифра выросла втрое: в России зарегистрировано 97 взрослых леопардов.

29 октября фотоловушка, установленная в нацпарке «Земля леопарда», запечатлела момент, когда самка дальневосточного леопарда обнимает своего малыша.