Командующий войсками ЦВО вручил медаль «За отвагу» 94-летнему ветерану

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, в пятницу, 1 января, вручил медаль «За отвагу» 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Николаю Щеткову из Тюменской области.

Награждение происходило в режиме видеоконференции. Лапин поздравил ветерана, с получением наконец-то обретенной боевой награды и пожелал ему здоровья.

«Хочу пожелать в новом году крепкого здоровья, чтобы оно позволило и дальше и детишкам, молодежи, сегодняшний офицерам, солдатам, учиться вашему великому подвигу. Подвигу защищать нашу великую Родину, наше дорогое Отечество. От всей души поздравляю вас боевой наградой, которая нашла вам в этом году», — отметил командующий войсками ЦВО.

18-летний Щетков в 1944 году был тяжело ранен, отражая немецкие контратаки во время наступательной операции советских войск по освобождению Белоруссии «Багратион». За что был представлен к медали «За отвагу». Медаль нашла своего героя лишь в 2020 году.

Ранее, 31 декабря, военнослужащие разведывательного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с Новым годом фронтовика-разведчика Николая Спиридоновича Власова. Военные вручили ветерану подарочный набор и поздравительный адрес от имени командования военного округа, а также провели персональный концерт авторской песни, исполнив композиции на гитаре и гуслях.