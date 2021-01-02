Прямой эфир
Армия
Российскую группировку на Дальнем Востоке усилили истребителями Су-35
Общество
Вильфанд рассказал о сроках возвращении зимней погоды в Москву
Мир
Во Франции 6,6 тыс. человек оштрафованы за нарушение комендантского часа
Мир
Трамп раскритиковал Сенат США за преодоление его вето на оборонный бюджет
Общество
Более 500 пунктов сбора новогодних елей открылись в Москве
Интернет
Пользователи WhatsApp сделали более 1,4 млрд звонков в канун Нового года
Мир
Боевики совершили 20 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Командующий войсками ЦВО вручил медаль «За отвагу» 94-летнему ветерану

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, в пятницу, 1 января, вручил медаль «За отвагу» 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Николаю Щеткову из Тюменской области.

Награждение происходило в режиме видеоконференции. Лапин поздравил ветерана, с получением наконец-то обретенной боевой награды и пожелал ему здоровья.

«Хочу пожелать в новом году крепкого здоровья, чтобы оно позволило и дальше и детишкам, молодежи, сегодняшний офицерам, солдатам, учиться вашему великому подвигу. Подвигу защищать нашу великую Родину, наше дорогое Отечество. От всей души поздравляю вас боевой наградой, которая нашла вам в этом году», — отметил командующий войсками ЦВО.

18-летний Щетков в 1944 году был тяжело ранен, отражая немецкие контратаки во время наступательной операции советских войск по освобождению Белоруссии «Багратион». За что был представлен к медали «За отвагу». Медаль нашла своего героя лишь в 2020 году.

Ранее, 31 декабря, военнослужащие разведывательного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с Новым годом фронтовика-разведчика Николая Спиридоновича Власова. Военные вручили ветерану подарочный набор и поздравительный адрес от имени командования военного округа, а также провели персональный концерт авторской песни, исполнив композиции на гитаре и гуслях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020