Военнослужащие в Самаре поздравили 94-летнего фронтовика с Новым годом

Военнослужащие 91 бригады управления ЦВО в Самаре поздравили ветерана Великой Отечественной войны, кавалера двух медалей «За отвагу», 94-летнего Алексея Кузина с Новым годом.

Как сообщила пресс-служба округа, военные связисты привезли домой к фронтовику Деда Мороза и Снегурочку, вручили подарки, а также поздравили с добрыми пожеланиями.

В ответ ветеран исполнил для гостей мелодию на губной гармошке, которую сохранил с фронта. Музыкой поздравили Алексея Кузина и музыканты духового оркестра Самарского гарнизона. Они использовали военно-патриотические и праздничные мелодия.

1 января сообщалось, что военнослужащие разведывательного управления штаба Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с Новым годом фронтовика-разведчика Николая Спиридоновича Власова. Военные вручили ветерану подарочный набор и поздравительный адрес от имени командования военного округа.