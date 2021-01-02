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Многие россияне намерены выучить в 2021 году иностранный язык

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20% россиян намерены выучить в 2021 году иностранный язык. Опрос провел популярный сервис для поиска работы, сообщает телеканал «Известия». Среди тех, кто младше 28 лет, такую цель поставил каждый третий гражданин. Получить новые знания больше стремятся женщины.

Как выяснили аналитики, желание изучить язык связано с объемом доходов. Чем выше зарплата, тем больше россияне готовы к обучению.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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