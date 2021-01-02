В Ярославле прошла акция «Забег трезвенников»

Акция «Забег трезвенников» прошла уже в 10-й раз в Ярославле. На первую в году пробежку приехали даже из Москвы. Забег поддерживают не только активисты, но и профессиональные спортсмены. Акция в Ярославле популярна у молодых семей, сообщает телеканал «Известия».

Около 2 км по живописной Волжской набережной. Ничего лишнего — только спорт и в меру веселья. Забег трезвости по сложившейся традиции финиширует на стадионе. Участникам еще хватает сил на старинные зимние забавы.

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