Кандидаты на ключевые посты в Белом доме получили крупные суммы от бизнеса

Кандидаты на ключевые посты в администрации избранного президента США Джозефа Байдена Джанет Йеллен и Энтони Блинкен в прошлом получали за свои услуги крупные денежные суммы от ряда компаний. Об этом в пятницу, 1 января, сообщило АР.

В агентстве ознакомились с материалами, которые кандидаты ранее предоставили в управление по вопросам этики американского правительства.

Так Йеллен, выдвинутой на пост министра финансов, за последние 2 года выплатили суммарно более $7 млн. В частности, за выступление перед сотрудниками банков Citigroup и Goldman Sachs, а также корпорации Google.

Блинкину, претендующему на пост госсекретаря, за последние два года выплатили около $1,1 млн за работу в консалтинговой компании WestExec Advisors, одним из основателем которой он является. В числе клиентов фирмы инвестиционная группа Blackstone, банк Bank of America, компании Facebook, Uber и Boeing.

Возможный директора Нацразведки США Эврил Хейнс также представила материалы указанному управлению. Согласно этим данным, она тоже работала в WestExec Advisors и получила около $55 тыс. За консультации компании Palantir Хейнс заплатили около $180 тыс.

В агентстве подчеркнули, что речь не идет о каком-либо нарушении, однако такая информация может вызвать вопросы этического характера при утверждении Йеллен, Блинкена и Хейнс на посты. Отмечается, что некоторые законодатели могут посчитать это основанием для заявлений о том, что имеет место конфликт интересов.

23 ноября стало известно о намерении Джо Байдена выдвинуть бывшую главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пост министра финансов. В случае одобрения кандидатуры сенатом США, Йеллен станет первой женщиной на этой должности.

Ранее Джо Байден назвал имена тех, кто займет ключевые позиции в его администрации. Так, госсекретарем США он назначит Энтони Блинкена, постпредом при ООН станет Линда Томас-Гринфилд, а советником по безопасности демократ назначит Джейка Салливана.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября 2020 года. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Его инаугурация пройдет 20 января.