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Число случаев COVID-19 в США превысило 20 млн

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С начала пандемии коронавируса в Соединенных Штатах заразились более 20 млн человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

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По его информации, на пятницу, 1 января, в стране подтверждено 20 млн 74 тыс. случаев инфицирования. США по-прежнему занимают первое в мире место по этому показателю.

Следом идет Индия с 10,2 млн зараженных, третью строку занимает Бразилия, где выявлено 7,6 млн случаев инфицирования. Замыкают пятерку Россия (3,1 млн) и Франция (2,6 млн).

Число летальных исходов в США, по данным университета, составило 346,8 тыс.

Ранее, 1 января, сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 81,94 млн — за сутки оно увеличилось на 470 046.

Ранее, 28 декабря, эксперты предсказали ухудшение ситуации с COVID-19 в Европе после Нового года. По прогнозам гендиректора «ФосАгро» Андрея Гурьева и президента Международной ассоциации специалистов в области инфекций, доктора медицинских наук Ирины Шестаковой, рождественские каникулы могут вызвать новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.

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