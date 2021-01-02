Mercedes врезался в здание Театра имени Вахтангова в Москве

Автомобиль Mercedes врезался в здание Театра имени Вахтангова, расположенное на Арбате в Москве. Инцидент произошел в поздно вечером 31 декабря.

Как предположил директор театра имени Кирилл Крок в беседе с РЕН ТВ, водитель иномарки мог быть пьян. Автомобилист переехал пешеходную зону Арбата и влетел в здание театра.

По его словам, в результате была погнута декоративная решетка, которая опоясывает колонну с экранами светодиодными.

Директор театра отметил, что находившиеся в машине люди скрылись, их разыскивает полиция.

На опубликованных кадрах с места происшествия, видно, как Mercedes врезается в ограждение, а затем его покидают люди.