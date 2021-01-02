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Президент Алжира подписал указ о внесении поправок в конституции республики

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Президент Алжирa Абдельмаджид Теббун подписал указ о внесении поправок в конституцию республики, поддержанных на общенациональном референдуме, который прошел 1 ноября прошлого года. Об этом сообщило агентство Algeria Press Service в пятницу, 1 января.

Отмечается, что попрaвки в Конституцию Алжира поддержaли 66,8% избирателей при явке 23,84%. Теббун отметил, что пaкет конституционных поправок «соответствует требованиям построения современного государства и отвечaет запросам» народного протестного движения.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 20 декабря поручил правительству решить, какая вакцина против коронавируса из имеющихся на рынке будет использоваться в стране, чтобы начать вакцинацию населения уже в январе следующего года.

Согласно данным минздрава, общее число случаев коронавируса в Алжире превысило 99 тыс., включая около 67 тыс. случаев выздоровления и 2751 случай с летальным исходом.

31 декабря Алжир заключил контракт на поставку российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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