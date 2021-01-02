Более 500 пунктов сбора новогодних елей открылись в Москве

В Москве в субботу, 2 января, открываются более 500 пунктов сбора новогодних елей в рамках акции «Елочный круговорот». Об этом сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По словам руководителя ведомства, акция продлится предварительно до 20 февраля. Предварительно дерево необходимо очистить от мишуры и игрушек.

«Активная сдача елей идет... после старого Нового года, с 14 января до 20 февраля. Со 2 по 14 января — раскручивается потихоньку, это единицы, потом десятки, сотни, динамичная акция. Уже к 20-25 января — самый пик. И то люди ждут до китайского нового года», — цитирует Кульбачевского «РИА Новости».

В 2020 году москвичи сдали более 50 тысяч новогодних елей в рамках акции «Елочный круговорот», это в два раза больше, чем годом ранее. В округах было организовано 416 пунктов приема.

21 декабря эксперты Роскачества объяснили, на что стоит обратить внимание при покупке елки, чтобы она радовала своим видом и ароматом как можно дольше. Специалисты призывают покупать именно натуральные деревья, поскольку в отличие от искусственных елок они биоразлагаемы.