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Вступает в силу усиливающий гарантии неприкосновенности экс-президентов РФ закон

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Закoн, усиливающий гaрантии нeприкосновенности для бывших прeзидентов Рoссии, вступаeт в силу с суббoты, 2 января.

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В закoне утoчняется, что бывший прeзидент не мoжет быть привлeчен к угoловной или aдминистративной oтветственности, а тaкже зaдержан, арестoван, пoдвергнут oбыску, дoпросу либo личнoму дoсмотру.

Раньше такое ограничение касалось только действий, совершенных в период пребывания на посту президента, или производства по делам, связанным с исполнением полномочий главы государства.

Законом также предусмотрено изменение порядка лишения неприкосновенности бывших глав государств в России.

Раньше обвинение против экс-президента мог выдвинуть Следственный комитет РФ в случае возбуждения дела по факту совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий, затем это представление следовало направить в Госдуму и Совет Федерации.

Согласно новому закону, для лишения неприкосновенности экс-президента теперь Госдума должна выдвинуть обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, а соблюдение порядка выдвижения обвинения должны подтвердить Верховный и Конституционный суды. На основании этого решение по вопросу о снятии неприкосновенности будет принимать Совет Федерации.

Документ был принят Госдумой 9 декабря, одобрен Советом Федерации 16 декабря и подписан президентом РФ Владимиром Путиным 22 декабря 2020 года.

16 декабря В тот же день Совет Федерации также одобрил законопроект, согласно которому бывший глава государства после прекращения своих полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

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